Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler - Son Dakika
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Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler

19.07.2022 11:27

Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler Elazığ'da yolda buldukları yaralı kuşu önce evlerine götürerek tedavi eden Ferhat Adıyaman, ardından HAYDİ ekiplerine teslim etti.

Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler

ELAZIĞ - Elazığ'da yolda buldukları yaralı kuşu önce evlerine götürerek tedavi eden Ferhat Adıyaman, ardından HAYDİ ekiplerine teslim etti.

Elazığ'da aracıyla ilerleyen Ferhat Adıyaman'ın oğlu Muhammet Nuri, yol kenarın çırpınan bir kuş fark etti. Araçtan inen Ferhat Adıyaman, kuşun yavru bir Ebabil olduğunu gördü. Yaralandığını anlayan Adıyaman, kuşu eve götürerek ilk önce yıkadı. Ardından yaralarına antibiyotik krem süren Adıyaman kuşu sucuk ile besledi. Daha sonra Adıyaman, telefonuna HAYDİ uygulamasını indirerek durumu ekiplere bildirdi. Konuma gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekibi, kuşu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine teslim etti.

Araçla gezerken oğlunun yerde çırpınan bir şey fark ettiğini belirten Ferhat Adıyaman, "Baba kuş var çırpınıyor dedi. Baktık ki yaralı bir Ebabil kuşu. Onu aldık. Kediler saldırmış galiba, gözü ve ayağında yara vardı. Eve götürdük. Çamur içerisindeydi ve yıkadık. Daha sonra gözüne ve vücuduna antibiyotik krem sürdük. Pansuman yaptık. Sucuk ve su ile besledik. HAYDİ diye bir uygulama varmış. Telefonumuza onu yükledik. Oradan ekiplerimize çağrıda bulunduk" dedi.

Çok heyecanlandığını aktaran Muhammet Nuri Adıyaman ise "İlk önce Ebabil olduğunu da anlamadım. Kırlangıç veya başka bir kuştur dedim. Daha sonra anladım. Biraz şaşırdım. Daha sonra eve getirdik" dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda buldukları yaralı ebabil kuşunu tedavi edip HAYDİ ekiplerine teslim ettiler - Son Dakika
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