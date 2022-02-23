Yolda buldular çantayı sahibine teslim ettiler - Son Dakika
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Yolda buldular çantayı sahibine teslim ettiler

23.02.2022 14:20
Yolda buldular çantayı sahibine teslim ettiler

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde buldukları içerisinde para, kimlik ve kartlar bulunan çantayı kısa sürede ulaştığı sahibine teslim etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde buldukları içerisinde para, kimlik ve kartlar bulunan çantayı kısa sürede ulaştığı sahibine teslim etti. Çantasını bulduğu için büyük sevinç yaşayan şahıs, ekiplere teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içerisinde para, kimlik ve kredi kartları bulunan el çantasını sahibine teslim etti. Çalışma alanı içerisinde devriye görevini gerçekleştiren ekipler, Ruhi Kurnaz Caddesi üzerinde ilerlerken yol üzerinde düşürülmüş çanta fark etti. Çantayı kontrol eden ekipler, içerisinde bulunan kimlik kartı üzerinden kısa sürede sahibine ulaşarak düzenledikleri tutanakla sahibine teslim etti.

Çantasını kaybedince panik yaşadığını belirten şahıs, zabıta ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - DÜZCE

Yolda buldular çantayı sahibine teslim ettiler

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Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda buldular çantayı sahibine teslim ettiler - Son Dakika


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