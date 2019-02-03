Son Dakika Haberleri: Yolda Bulunan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı

Yolda Bulunan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda bulunan 5 bin lira, sahibine teslim edildi.

Yolda Bulunan 5 Bin Lira Sahibine Ulaştırıldı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda bulunan 5 bin lira, sahibine teslim edildi.

Oya Saygür, yolda yürürken bulduğu 5 bin lirayı, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Belediye hoparlöründen bir miktar para bulunduğu anonsunu duyan Okan Sökmen, belediyeye giderek parasının kaybolduğunu söyledi.

Paranın Sökmen'e ait olduğu belirlendi.

Parayı teslim alan Sökmen, Saygür'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:54 Kaynak: AA

Zabıta, Fethiye Belediyesi, Muğla, Fethiye, Güncel
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