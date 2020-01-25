Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

6 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.

Sabah çalıştığı pide salonuna gitmek için evden çıkan Soner Demir, yol kenarında, içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Cüzdanı patronu Nihat Kabakcı'ya teslim etti. Kabakcı da durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cüzdanın Hanifi Alaş'a ait olduğunu belirledi.  Telefonla bilgi verilen Alaş, polis merkezine gelerek, cüzdanını teslim aldı. İstanbul'dan Erzurum'a seyahat ettiğini, cüzdanını mola sırasında düşürmüş olabileceğini belirten Alaş, Demir ve Kabakcı ile polise teşekkür etti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
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