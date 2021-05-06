Yolda bulunan sansar yavruları korumaya alındı - Son Dakika

DÜZCE'de, yolda bulunan 2 kaya sansarı yavrusu korumaya alındı.

Kaynaşlı ilçesinde bir kişi, yol kenarındaki 2 sansar yavrusunu fark edip Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Görevliler, annelerinin geri dönmesi ihtimaline karşın vatandaştan yavruları uzaktan izlemesini istedi. Anneleri dönmeyince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler 3 günlük olduğu tahmin edilen 2 yavruyu alarak Efteni Yaban Hayatı Koruma Merkezi'ne götürdü. Aç ancak sağlık durumları iyi olan yavrular, şırıngayla sütle beslenmeye başlandı.

'4-5 AYLIK OLUNCA DOĞAYA SALINACAKLAR'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, "Kaynaşlı'dan 4 Mayıs günü bize ulaşan bir ihbarda 2 adet sansar yavrusunun yol kenarında olduğu bildirildi. Bize ihbarda bulunan vatandaşı arayarak annesinin etrafında olabileceğini, uzaktan izlemesi gerektiğini ve annesinin gelip yavruları alacağını ilettik. Vatandaşımız yavruları sabaha kadar izledi. Fakat beklemesine rağmen annesi gelmeyince biz de yavruların yanına gittik. Yavruların aç olduğunu gördük. Oldukları yerden alarak koruma alanına getirdik. Şu anda Efteni Yaban Hayatı Koruma Merkezi Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılarak tedavileri yapılıyor. Gayet sağlıklılar. 2 ya da 3 günlük olduklarını tahmin ediyoruz. Şu anda sütle besliyoruz. Yaklaşık 4-5 aylık olduklarında kaya sansarı yavrularımızı doğal ortamlarına bırakacağız" dedi.