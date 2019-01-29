Yolda Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

İnegöl
ilçesinde yolda yaralı halde bulunan bir şahin, İnegöl Belediyesi
Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.
İnegöl- Yenişehir
kara yolunda aracıyla seyreden Abdullah Çelik
, yolun ortasında ters şekilde yatan bir kuş gördü.
Kuşun hareket ettiğini ancak uçamadığını gören Çelik, belediye yetkilileriyle iletişime geçtikten sonra yaralı şahini İnegöl Belediyesine getirdi.
Şahini teslim alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.