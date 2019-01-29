Son Dakika Haberleri: Yolda Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yolda Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde yolda yaralı halde bulunan bir şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Yolda Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı, System.String[]
İnegöl ilçesinde yolda yaralı halde bulunan bir şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

İnegöl- Yenişehir kara yolunda aracıyla seyreden Abdullah Çelik, yolun ortasında ters şekilde yatan bir kuş gördü.

Kuşun hareket ettiğini ancak uçamadığını gören Çelik, belediye yetkilileriyle iletişime geçtikten sonra yaralı şahini İnegöl Belediyesine getirdi.

Şahini teslim alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Abdullah Çelik, Yenişehir, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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