Son Dakika Haberleri: Yolda bulunan yavru Ebabil Kuşu koruma altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yolda bulunan yavru Ebabil Kuşu koruma altına alındı

22 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.

Yolda bulunan yavru Ebabil Kuşu koruma altına alındı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinde esnaflık yapan Ayhan Bülbül, yolda yürürken yerde çırpınan bir yavru kuş gördü. Yardım etmek isteyen ve uçamayan kuşu evine götüren Bülbül, internetten yaptığı araştırmada kuşun Fil Suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan, günümüzde neslinin kalbolmaya yüz tuttuğu belirtilen Ebabil Kuşu olduğunu öğrendi.

Bülbül, evinde bir süre kutu içerisinde beslediği yavru kuşu uçamaması sebebiyle daha sonra Milli Parklar Beyşehir Şefliğine teslim etti.

Kafes içerisinde koruma altına alınan yavru ebabil kuşunun uçmaya başlamasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Konya, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı! Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:54:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda bulunan yavru Ebabil Kuşu koruma altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]