Yolda bulunan yavru Ebabil Kuşu koruma altına alındı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
'nın Beyşehir
ilçesinde, yolda bulunan uçamayan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir kent merkezinde esnaflık yapan Ayhan Bülbül, yolda yürürken yerde çırpınan bir yavru kuş gördü. Yardım etmek isteyen ve uçamayan kuşu evine götüren Bülbül, internetten yaptığı araştırmada kuşun Fil Suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan, günümüzde neslinin kalbolmaya yüz tuttuğu belirtilen Ebabil Kuşu olduğunu öğrendi.
Bülbül, evinde bir süre kutu içerisinde beslediği yavru kuşu uçamaması sebebiyle daha sonra Milli Parklar Beyşehir Şefliğine teslim etti.
Kafes içerisinde koruma altına alınan yavru ebabil kuşunun uçmaya başlamasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. - KONYA
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