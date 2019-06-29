Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:37 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar
şefliği ekiplerine teslim etti.
İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi Oğuz Yılmaz
beraberindeki arkadaşıyla otomobiliyle gittiği Yukarıbilenler Mahallesi kırsalında yol kenarında bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yılmaz, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini anladığı yavru şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.
Yavru ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep
Hayvanat Bahçesine gönderildi.
- Gaziantep
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