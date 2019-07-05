Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD'ı harekete geçirdi
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD
ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İzmit Yenişehir
Mahallesi Özden Sokak Başak Caddesi üzerinde yaşlı bir kadın yoldan geçen araçtan düşen paketi tıbbi atık zannederek aldıktan sonra yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Paketi gören hastane yetkilileri tıbbi malzeme olmadığını tespit ettikleri paketi hastane bahçesine çıkardı. Yetkiler, paket içindeki maddeden şüphelenerek durumu AFAD ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri paket üzerinde bir süre inceleme yaptı. İnceleme sonucu söz konusu paketten herhangi bir sızıntı ve tehlikeli madde olmadığı tespit edilmesi üzerine paket, imha edilmek üzere AFAD tarafından götürüldü. - KOCAELİ
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