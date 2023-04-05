Yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzenek, 'el yapımı tüfek' çıktı - Son Dakika
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Yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzenek, 'el yapımı tüfek' çıktı

05.04.2023 14:06
Yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzenek, 'el yapımı tüfek' çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim B.'nin (23), yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzeneğin, el yapımı tüfek olduğu belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim B.'nin (23), yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzeneğin, el yapımı tüfek olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bedre Deresi kenarında yürüyen İbrahim B., yerde bulduğu tüfeğe benzer düzeneği alıp incelemeye başladı. Bu sırada ateş alan düzenekten çıkan saçma, İbrahim B.'nin sağ bacağına isabet etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin yaptığı incelemede, İbrahim B.'nin yaralanmasına neden düzeneğin, el yapımı tüfek olduğunu belirledi. Tüfeğin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzenek, 'el yapımı tüfek' çıktı - Son Dakika


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