Yolda can çekişirken buldular - Son Dakika
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Yolda can çekişirken buldular

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir vatandaş yolda yaralı halde can çekişirken bulduğu köpeği aracının bagajına koyarak veterinerin yolunu tuttu.

Yolda can çekişirken buldular, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir vatandaş yolda yaralı halde can çekişirken bulduğu köpeği aracının bagajına koyarak veterinerin yolunu tuttu.


İpsala ilçesinde, iddiaya göre yolda bir araç başıboş gezen bir köpeğe çarparak ortadan kayboldu. Yolda köpeği yatar vaziyette bulan Suat Kesik isimli vatandaş, ilk önce köpeğe su verdi. Suat Kesik isimli vatandaş 1 saat ekiplerin gelmesini bekledikten sonra yoldan geçen diğer vatandaşlarında yardımıyla köpeği aracının bagajına alıp veterinerin yolunu tuttu.


Yolda bulduğu köpeği aracına alan Suat Kesik isimli vatandaş, "İpsala'ya gidiyordum. Köpeği yolda yatıyor sandım. Sonra indim baktım araba çarpıp kaçmış. Belediye ve zabıta ekiplerini aradım bir saat oldu burada bekliyorum. Başında bekledim ve su verdim. Baktım içmiyor. Şimdi arabama aldım veterinere götüreceğim" dedi. - EDİRNE

Edirne, İpsala, Kesik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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