Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika

Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı

20.11.2020 17:22

Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı Gördüğü manzara karşısında şok olan Kenan Esenboğa: "İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım" "Yüzlerce insan akıp giderken ben burada trafiğin ortasında canımı hiçe sayarak, o hayvanların...

Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı

Gördüğü manzara karşısında şok olan Kenan Esenboğa: "İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım"

"Yüzlerce insan akıp giderken ben burada trafiğin ortasında canımı hiçe sayarak, o hayvanların hayatlarını kurtarmaya çalışmam bir şov ise ben bu şovu iyi yapmışımdır demektir"

D-100'de kuşların ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda gördüğü manzara karşısında canını hiçe sayarak, yolda can çekişen kuşları kurtarmaya çalışan Kenan Esenboğa olay anını anlattı. Esenboğa, "Sadece vatandaşlık ve vicdani görevimi yaptım. İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım" derken, konu ile ilgili ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, dün D-100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. . Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü. Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı. Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Sakarya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Çalışmalar doğrultusunda hastalık şüphesi veya bulgusunun olmadığı, salgına sebep olacak bir durumun bulunmadığı tespit edildiği açıklandı. Travmaya bağlı çarpma veya yüksek gerilim hattına bağlı ölüm meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirilmekte olduğu olay ile ilgili ise Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Durum karşısında şok oldum

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu aktaran Kenan Esenboğa, "Ben Sakarya'nın Hendek ilçesinde simit satıyorum. Hayvan sever bir vatandaş olarak arabaların çarpmış olduğu hayvanları toplayıp onları tedavi etmek amaçlı bu yol boyunca sürekli geziyorum. O gün olay yerinde hayvanların sürüler halinde kimisinin uçmaya çalışırken kimisinin ise düşer şekilde olduğunu gördüm. Bu durum karşısında şok oldum. Hemen aracımı yolun kenarına çekerek buradaki ölmeyen hayvanların, trafikteki araçlar altında kalmamaları için arabamın arkasındaki kartonlar ile yolda önlem alarak onları kurtarmaya çalıştım, kucağıma aldım. Yolda yüzlercesi vardı kurtarabildiklerimi kurtardım, kurtaramadıklarım o an yoğun trafiğin altında ezildiler ve diğerleri aynı o şekilde öldü" dedi.

Canımı hiçe sayarak hayatlarını kurtarmaya çalıştım

Canını hiçe sayarak trafiğin ortasında hayvanları kurtarmaya çalışmasının şov olduğunun değerlendirilmesi karşısında tepki gösteren Esenboğa, "Bu bölgede yaralı hayvanlara yemek taşımaya çalışan bir hayvan severim. O gün bu yolda giderken araçların dörtlülerini yaktıklarını ve bir karanlık, bulut gibi bir şey olduğunu hissettim çünkü sis vardı. Yaklaştığımda ise hayvanların yerde can çekişerek bu şekilde öldüklerine şahit oldum. Bir hayvan sever olarak ve insani, vicdani görev olarak bunları kayıt altına alıp kamuoyu ile paylaşmak istedim. Sosyal medyada bazı insanlar, bizim hakkımızda sosyal medya fenomeni, youtuber diye şov amaçlı yapıyor gibisinden bir şeyler demişler. Kamuoyu ve vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; sigorta tarafından bile parası ödendiği halde burada yollarda hayvanlara çarpılarak onların ölümlerine şahit olan onlarca, yüzlerce insan akıp giderken ben burada trafiğin ortasında canımı hiçe sayarak, o hayvanların hayatlarını kurtarmaya çalışmam bir şov ise ben bu şovu iyi yapmışımdır demektir. Keşke herkes aynı şovu yapsa da canlar ölmese, bu hayvanların feryatları bize bu şekilde dönmese diyorum" diye konuştu.

Hala olayın şokundayım

Esenboğa, "Ben o anda zaten panik içerisinde ne yapacağımı çözemedim ve hayvanların cinslerinin ne olduğunu bilmiyordum. Elime alıp daha sonrasında veteriner hekime de gösterdiğimde sığırcık dediler ama bir bilgiye sahip değildim. Yolda 150-200 taneden fazla hayvan vardı, bunların çoğu ezilmişti. Kucağıma aldığım 50-60 tanesini kurtarmaya çalıştım. Ama onlarda tabi can çekişerek öldüler, kurtaramadım onları. Hala psikolojim doğru değil çünkü o kadar ölümü bir anda görmek ve bu duyguları hissetmek, bir hayvan sever çok iyi bilir bunu. Hala ben olayın şokundayım" şeklinde konuştu.

Vatandaşlık görevimi yaptım

Konu ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını aktaran Kenan Esenboğa, "Kucağıma aldığım bütün kuşların çoğu yaralıydı, kartonun üzerine koydum, üzerlerini örtmeye çalıştım ama maalesef hiçbiri kurtulmadı, o şekilde öldüler. Olay sırasından sonra bu videoyu sosyal medyada kamuoyuna açık olacak şekilde yayınlamak istedim bir hayvan sever olarak. ve olaydan sonra kamu kurum ve kuruluşları inceleme başlatmışlar. Bende tamamen kamuoyunun bildiği şeyleri biliyorum. Sadece vatandaşlık ve vicdani görevimi yaptım. İçim sızladı, dayanamadım, trafiğin ortasına atladım" ifadelerini kullandı.

Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı
Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı

Sakarya, Medya, İçim, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi         
10:00
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda can çekişen kuşlar için kendi canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei