Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sancıları başlayan bir kadının, yanına ulaşan Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti.
Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yolda doğum sancıları başlayan annenin yardımına acil sağlık ekipleri yetişti - Son Dakika