Yolda Doğum Yapan Keçi İlgi Odağı Oldu

Manisa'da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Manisa'da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, keçi ve yavrusunu telefonlarıyla görüntüledi.



Manisa'da hafta sonunu Spil Dağı'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, ilginç anlara tanıklık etti. Sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan bir keçi, Spil yolu üzerinde doğum yaptı. Yeni doğum yapan Keçi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşan vatandaşlar, hem şaşırdı hem de o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar keçi ve yavrusunu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altını Olan Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti