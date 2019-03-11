Son Dakika Haberleri: Yolda Doğum Yapan Keçi İlgi Odağı Oldu

Yolda Doğum Yapan Keçi İlgi Odağı Oldu

31 dakika önce

Manisa'da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yolda Doğum Yapan Keçi İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Manisa'da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, keçi ve yavrusunu telefonlarıyla görüntüledi.

Manisa'da hafta sonunu Spil Dağı'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, ilginç anlara tanıklık etti. Sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan bir keçi, Spil yolu üzerinde doğum yaptı. Yeni doğum yapan Keçi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşan vatandaşlar, hem şaşırdı hem de o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar keçi ve yavrusunu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
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