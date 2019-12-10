Son Dakika Haberleri: Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı
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Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü domuz sürülerini tek tek sayıp sosyal medyasında paylaştı.

Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü domuz sürülerini tek tek sayıp sosyal medyasında paylaştı.


Kaman ilçesinde çekilen görüntülerde yaban domuzlarını fark eden bir sürücü durarak tek tek yaban domuzlarını saymaya başladı. İlçe Tarım Müdürlüğü, yaban domuzlarının çok görülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Kurtların azalması ve domuz avının düzenli olarak yapılmaması yaban domuzu sayılarının her geçen gün daha da artmasına neden oluyor. Tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları yöre sakinlerini de rahatsız ediyor. Zararın boyutu ise ekili arazilerde her geçen gün ortaya çıkıyor. Yaban domuzlarının şehirler arası yol kenarlarına kadar gelmesi de kazalara neden oluyor" ifadelerine yer verildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Yaban, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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