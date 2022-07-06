YOLDA DÜŞEN 100 BİN LİRALIK KOLYE, 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

YOLDA DÜŞEN 100 BİN LİRALIK KOLYE, 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK BULUNDU

06.07.2022 10:23

DİYARBAKIR'da A.Ç. adlı kadının, düğün dönüşü evinin önünde düşürdüğü ve bulamadığı 100 bin liralık altın kolyesi, polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulundu.

DİYARBAKIR'da A.Ç. adlı kadının, düğün dönüşü evinin önünde düşürdüğü ve bulamadığı 100 bin liralık altın kolyesi, polisin 100 saatlik kamera görüntüsü takibiyle bulundu. Kolyeyi aldığı belirlenen A.T., hakkında şikayetçi olunmayınca serbest bırakıldı.

Olay, 3 Temmuz gecesi, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Yakınının düğününden dönen A.Ç., araçtan indikten sonra boynundaki altın kolyesini düşürdü. Eve girdiğinde 100 bin liralık kolyesinin olmadığını fark eden A.Ç., eşi C.Ç. ile geri dönüp araca ve çevreye baktı. El işlemeli altın kolyeyi bulamayan çift, polise başvurdu. Adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 kilometrelik alandaki 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, A.T. adlı kişinin kolyeyi yerden aldığını belirledi. Adresi tespit edilen A.T., polis merkezine getirildi. İşlemlerin ardından kolye, sahibine teslim edildi. A.Ç. ve C.Ç., şikayetçi olmayınca A.T. de serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi Kağıthane'de toplu sünnet şöleni: Bin 100 çocuk sünnet ettirildi 1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı 1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLDA DÜŞEN 100 BİN LİRALIK KOLYE, 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:08 Ünlü sanat eserlerinin görünmeyen yüzü! Büyük sır ışıkla gün yüzüne çıkarıldı
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: YOLDA DÜŞEN 100 BİN LİRALIK KOLYE, 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENEREK BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement