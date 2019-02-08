Son Dakika Haberleri: Yolda Düşürdüğü Parasını Polis Anında Buldu

Yolda Düşürdüğü Parasını Polis Anında Buldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düşürülen 6 bin 300 TL güvenlik kameraları sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Yolda Düşürdüğü Parasını Polis Anında Buldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düşürülen 6 bin 300 TL güvenlik kameraları sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi YSK önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zarf içerisinde 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G. bir müddet sonra parasının olmadığını fark etti. Şahsın polis ekiplerine başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tüm güvenlik kameraları incelendi

Bunun üzerine polis ekipleri YSK ve çevre işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, bir kadının parayı YSK girişinde yerden aldığı belirledi. Parayı alınan kadının Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Aydoğdu Mahallesi'ne giden polis ekipleri A.Ş. ile görüşerek, 6 bin 250 TL parayı aldı. Para, Metin G'ye teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Polis, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:18:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Düşürdüğü Parasını Polis Anında Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]