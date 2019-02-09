Son Dakika Haberleri: Yolda Düşürülen 6 Bin TL Parayı Böyle Aldı...o Anlar Kamerada

Yolda Düşürülen 6 Bin TL Parayı Böyle Aldı...o Anlar Kamerada

1 saat önce

Yolda düşürülen 6 bin TL parayı böyle aldı.

Yolda Düşürülen 6 Bin TL Parayı Böyle Aldı...o Anlar Kamerada, System.String[]
Yolda düşürülen 6 bin TL parayı böyle aldı...O anlar kamerada
Yolda düşürdüğü parasını polis anında buldu
Düşürülen 6 bin TL güvenlik kameraları sayesinde bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düşürülen 6 bin 300 TL güvenlik kameraları sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi YSK önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zarf içerisinde 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G. bir müddet sonra parasının olmadığını fark etti. Şahsın polis ekiplerine başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tüm güvenlik kameraları incelendi
Bunun üzerine polis ekipleri YSK ve çevre iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, bir kadının parayı YSK girişinde yerden aldığı belirledi. Parayı alınan kadının Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Aydoğdu Mahallesi'ne giden polis ekipleri A.Ş. ile görüşerek, 6 bin 250 TL parayı aldı. Para, Metin G.'ye teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti

Tekirdağ'da Doğal Gazın Çıkma Anı Böyle Görüntülendi Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:23:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda Düşürülen 6 Bin TL Parayı Böyle Aldı...o Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]