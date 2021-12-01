Yolda giderken silahlı saldırıya uğrayan iki kuzen yaşamını yitirdi - Son Dakika

Merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayda, Yusuf Çiftsüren ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren, motosiklet ile cadde üzerinde ilerlerken yanlarına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı.

İKİ GENÇ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kimliği belirsiz kişilerin tabancayla ateş açtığı iki kuzen, vücutlarına isabet eder kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü. Saldırganlar motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kuzenler, olay yerinde sağlık personelinin kalp masajının ardından ambulanslara taşındı. Kentteki farklı hastanelere götürülen kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıktığı değerlendirilen iki boş tabanca kovanı bulundu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.