YOLDA GİDERKEN, YARALI ŞAHİN BULDU - Son Dakika
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YOLDA GİDERKEN, YARALI ŞAHİN BULDU

26.07.2022 16:27

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde çiftçi Bülent Fakı Şengün, otomobiliyle giderken, yolun kenarında bulduğu kanadından yaralı şahini, Doğa ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde çiftçi Bülent Fakı Şengün, otomobiliyle giderken, yolun kenarında bulduğu kanadından yaralı şahini, Doğa ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Bülent Fakı Şengün, otomobiliyle Halkapınar- Ereğli yolunda giderken, yolun kenarında bir şahinin yattığını fark etti. Aracını durdurup şahinin yanına gittiğinde kanadından yaralı olduğu fark etti. Şengün, yolun kenarından alıp aracına getirdiği şahini Doğa ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Halkapınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLDA GİDERKEN, YARALI ŞAHİN BULDU - Son Dakika

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