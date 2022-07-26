YOLDA GİDERKEN, YARALI ŞAHİN BULDU

Gündeme bomba gibi düşen erken seçim iddiası! Dillendirilen tarihin özel bir anlamı var

Bülent Fakı Şengün, otomobiliyle Halkapınar- Ereğli yolunda giderken, yolun kenarında bir şahinin yattığını fark etti. Aracını durdurup şahinin yanına gittiğinde kanadından yaralı olduğu fark etti. Şengün, yolun kenarından alıp aracına getirdiği şahini Doğa ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Halkapınar, Güncel, Son Dakika

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