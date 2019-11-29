Son Dakika Haberleri: Yolda gördüğü Türk bayrağını öpen Nadir Çiğdem bayrak sevgisini anlattı
Son Dakika Güncel Yolda gördüğü Türk bayrağını öpen Nadir Çiğdem bayrak sevgisini anlattı - Son Dakika

Yolda gördüğü Türk bayrağını öpen Nadir Çiğdem bayrak sevgisini anlattı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken gördüğü bir internet kafenin girişine asılı Türk bayrağını üç kere öperek alnına götüren 77 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Nadir Çiğdem, Türk bayrağı sevgisini anlattı.

Yolda gördüğü Türk bayrağını öpen Nadir Çiğdem bayrak sevgisini anlattı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürürken gördüğü bir internet kafenin girişine asılı Türk bayrağını üç kere öperek alnına götüren 77 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Nadir Çiğdem, Türk bayrağı sevgisini anlattı.

Çiğdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde yürürken Türk bayrağını gördüğünü, o an içinden gelen hisle onu üç kere öpüp alnına götürdüğünü, ardından da yoluna devam ettiğini söyledi.

Ailesinin 70 yıl önce Bulgaristan'dan geldiğini aktaran Çiğdem, Bursa'da yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çiğdem, babasının Türkiye'ye gelmesinin doğru bir karar olduğunu ifade ederek, "Bu vatana getirdi babam bizi, bu bayrağın altına. Allah babamdan razı olsun ki bizi bu bayrağa, bu sancağın altına getirdi. Bu sancak yere düşmesin, biz onun için varız. Bayrağı görünce içim titriyor. Bir kimsenin elinde gördüğüm zaman bile, onu kaldırıp öpmek geliyor içimden." diye konuştu.

Türk bayrağının asılı olduğu internet kafenin işletmecisi Fırat Yurdakul da mahalle esnafı adına Çiğdem'e teşekkür ederek, çiçek verdi.

Yurdakul, "Rengini bayrağından almış kırmızı beyaz çiçek getirdim. Böyle Nene Hatun teyzelerimiz oldukça hiçbir zaman başımız eğilmez." dedi.

İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadının bir internet kafenin girişine asılı Türk bayrağını üç kere öperek alnına götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, kadının bayrak sevgisi görenleri duygulandırmıştı.

Bulgaristan, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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