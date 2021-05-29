Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika

Merkeze bağlı Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ve Akgedik köyü muhtarı Saffet Kurtarmış, Akgedik köyünden Gümüşlük Mahallesi istikametine giderken asfalt yolda güneşlenen bir yılanı gördü.

CAMI AÇIP YILANA SESLENDİ

Yolun ortasında yılanı görünce ezmemek için aracını durduran Şişman, hareketsiz gördüğü yılana aracının camını açarak "Pıst, çık oradan" diye seslendi.

"ECELİNE SUSAMIŞ"

Yılandan tepki gelmeyince "Yılanla konuşuyoruz yine anlamıyor" diyen Şişman, yılanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için aracından inerek eline aldığı çubukla aracın sol ön tekerleğinin yanındaki yılanın canlı olup olmadığını kontrol etti. Bu kez tepki veren yılanın canlı olduğunu anlayan Şişman'ın "Sanki kime diyorum ben, eceline susamış" diyerek çalıyı değdirmesiyle yılan birden irkilerek hızla yoldan uzaklaştı.

PAYLAŞIMI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Şişman'ın bu paylaşımı büyük beğeni gördü.