Son Dakika Haberleri: Yolda iki koçun tokuşması kamerada
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Yolda iki koçun tokuşması kamerada

35 dakika önce

TOKAT'ın Pazar ilçesinde yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yolda iki koçun tokuşması kamerada, System.String[]
TOKAT'ın Pazar ilçesinde yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolu üzerinde iki koç yol ortasında karşılaştı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçlar, kafa kafaya vuruştu. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.

 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
Tokat, Güncel
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