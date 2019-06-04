Yolda iki koçun tokuşması kamerada
35 dakika önce
TOKAT'ın Pazar ilçesinde yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Pazar ilçesinde yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Pazar ilçesi Ballıca Mağarası
yolu üzerinde iki koç yol ortasında karşılaştı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçlar, kafa kafaya vuruştu. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.
- Tokat
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