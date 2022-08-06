Trafikte ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, pes dedirtti. Hemen önündeki aracın plakasının açılıp kapandığını fark eden sürücü telefonuna sarılarak bu anları kayda aldı.
Lüks araç sürücüsünün, ücretli yola girdikleri sırada plakasını kapattığı, daha sonra ise yeniden açarak yoluna devam ettiği görüldü.
Bu anları kayda alan vatandaş ise şu ifadeleri kullandı: "Öndeki arabanın plakasına bakın. Adam çığır açmış. Ücretli yola girince plaka yatıyor. Bak gişelere girdik, gişelerde plaka yatık. Ne adamlar var be! Adamın takip ediyorum, ücretli yolun ilk girişinde de plaka bu şekildeydi. Ne zaman kalkacak merak ediyorum. Gördünüz mü kalktı. 3 kuruş para vermemek için adamların yaptığına bak, hesabını yaptığı paraya bak."
Son Dakika › Güncel › Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış - Son Dakika