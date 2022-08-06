Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış - Son Dakika
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Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış

06.08.2022 23:43

Yolda seyir halinde olan bir vatandaş tarafından fark edilen akılalmaz hile, sosyal medyada paylaşıldı. Yol ücreti vermek istemeyen lüks aracın, açılır- kapanır plaka yaptırdığı ve MOBESE gördüğü yerlerde plakayı kapattığı fark edildi.

Trafikte ilerleyen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, pes dedirtti. Hemen önündeki aracın plakasının açılıp kapandığını fark eden sürücü telefonuna sarılarak bu anları kayda aldı.

ÜCRETLİ YOLDA KAPATTI

Lüks araç sürücüsünün, ücretli yola girdikleri sırada plakasını kapattığı, daha sonra ise yeniden açarak yoluna devam ettiği görüldü.

"HESABINI YAPTIĞI PARAYA BAK"

Bu anları kayda alan vatandaş ise şu ifadeleri kullandı: "Öndeki arabanın plakasına bakın. Adam çığır açmış. Ücretli yola girince plaka yatıyor. Bak gişelere girdik, gişelerde plaka yatık. Ne adamlar var be! Adamın takip ediyorum, ücretli yolun ilk girişinde de plaka bu şekildeydi. Ne zaman kalkacak merak ediyorum. Gördünüz mü kalktı. 3 kuruş para vermemek için adamların yaptığına bak, hesabını yaptığı paraya bak."

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SON DAKİKA: Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış - Son Dakika
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