Yolda inek ölüsü ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı - Son Dakika
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Yolda inek ölüsü ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı

02.07.2022 15:52
Yolda inek ölüsü ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, uçurumdan yuvarlanmış bir araç ve telef olmuş 2 ineğin yanı sıra bir de erkek cesediyle karşılaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, uçurumdan yuvarlanmış bir araç ve telef olmuş 2 ineğin yanı sıra bir de erkek cesediyle karşılaştı. Şahsın ekipler gelmeden yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yukarıışıklar Mahallesi'nde Yaylaalan yolu üzerinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı; sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda 07 L 5678 plakalı bir aracın yan yatmış olduğunu gördü. Araç ile yol arasında 3 adet büyükbaş hayvan olduğu, bu hayvanlardan ikisinin öldüğü ve hayvanlar ile yol arasında yüz üstü yatan bir erkek şahıs olduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 57 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Gerekli incelemelerin yaptırılması için Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri çağrıldı. İncelemelerin sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda inek ölüsü ihbarı üzerine gelen ekipler erkek cesediyle karşılaştı - Son Dakika

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