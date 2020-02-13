Yolda kalan ambulans ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Yolda kalan ambulans ekiplerce kurtarıldı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, dün gece saatleri itibari ile şehri etkisi altına alan kar yağışı ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Yolda kalan ambulans ekiplerce kurtarıldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, dün gece saatleri itibari ile şehri etkisi altına alan kar yağışı ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.


İl Özel İdaresi ekipleri, Akpınar İlçesi Alişar köyünde vakaya giderken yolda kalan ambulansın kurtarılmasının yanı sıra ilçelerin köylerle bağlantılı yollarında da hummalı bir çalışma yürütüyor.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de, ilçe ve köylerde geceden başlayan etkili kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "İl özel idaresi olarak merkez ve ilçelerimizde geceden itibaren 9 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 5 kepçe, 6 pikap toplamda 26 iş makinesi ve 45 personel ile karla mücadele ekibi oluşturduk" dedi.


Etkili yağışla birlikte Akçakent, Boztepe, Akpınar, Mucur, Çiçekdağı ve kaman ilçeleriyle bağlı köylerde kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açılması için müdahale edildiğini ifade eden Yılmaz, açıklamasında; "Kırşehir'de, kapanan köy yollarımızın açılması için müdahalede ettik. Gece boyunca yağan kara ekiplerimiz anında müdahale etti. Özel İdare ekiplerimiz halkın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle teyakkuz halindedir. Karla mücadelede önceliğimiz köy yollarının ulaşıma açık kalmasıdır."


Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde de kara yolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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