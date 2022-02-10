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Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika

Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı

10.02.2022 09:48

Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramıKONYA Konya'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolunda bekleyen araçlardaki vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı

KONYA Konya'nın Kulu ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolunda bekleyen araçlardaki vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Gece saatlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle Konya- Ankara Karayolu çift yönlü olarak her türlü araçlar için ulaşıma kapatıldı. Cihanbeyli-Konya arasında yoğun tipi olmasından dolayı karayolunun trafiğe kapatılmasının ardından Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de karayolunda tedbir alarak uyarılarda bulundu. Bazı büyük araçlar Kulu ilçe merkezinde bekletilirken, diğer araçlar Kulu çıkışı Konya istikameti Kulu Meslek Yüksek okulu kavşağı yakınlarında bekledi.

Kulu Belediyesi tarafından şehirlerarası yolcu otobüslerinde bulunan yolculara otogar yanında bir iş yerinde lahmacun ve çay ikramı yapıldı. Ayrıca yolda bekleyen araçlarda bulunanlara sıcak çorba, su ikramı yapıldı.

Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı
Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı

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Hisarcık, Konya, Kulu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika
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