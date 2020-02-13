Yolda kalan araçların yardımına Off-road araçları yetişti - Son Dakika
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Yolda kalan araçların yardımına Off-road araçları yetişti

6 saat önce

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Sivas'ta, karda ilerlemekte güçlük çeken ve kara saplanan araçların yardımına Sivas Off-road kulübü üyeleri yetişti.

Yolda kalan araçların yardımına Off-road araçları yetişti, System.String[]

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Sivas'ta, karda ilerlemekte güçlük çeken ve kara saplanan araçların yardımına Sivas Off-road kulübü üyeleri yetişti.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Özel araçlar ve toplu taşıma araçları karda ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken ve araçları kara batan şoförler zor anlar yaşadı. Araçları yolda kalan vatandaşların yardımına Sivas Off-road kulübü üyeleri yetişti. Karla kaplı yollarda zor anlar yaşayan vatandaşlara yardım eden off-road tutkunları, yardımlarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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