Yolda kalan arkadaşına yardım ederken kamyonetin altında kaldılar: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

BURSA'da aynı firmada çalışan ve yolda kalan arkadaşının kullandığı komyonetin lastiğini değiştiren Ömer Başer (30), arkadan çarpan bir başka kamyonetin altında kalarak hayatını kaybedetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Gebze-Orhangazi- İzmir Otobanı Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Ahmet Öztürk idaresindeki 16 KAS 32 plakalı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü Öztürk, kamyoneti güvenlik şeridine park ederek, işyerinden yardım istedi. Bunun üzerine firma çalışanları Ömer Başer, Kübra Yıldız (30), Fırat Yoldaş (23) ve Cafer Aral (23), sürücü Murat Arpacı yönetimindeki 34 AIU 319 plakalı otomobille olay yerine geldi.

İKİ KAMYONET ARASINDA EZİLDİ

Firma çalışanları yolda kalan kamyonetin lastiğini değiştirirken, Ahmet Ş. yönetimindeki 16 JFP 23 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Arpacı, Kübra Yıldız ve Fırat Yoldaş yaralanırken, Ömer Başer ve Cafer Aral iki kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle Başer ve Aral, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Başer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Aral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde önlemleri alırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.