Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı - Son Dakika Spor

Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı

6 saat önce

Denizlispor'un, Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, dönüşte araçları bozulunca yolda kaldı.

Yolda kalan Denizlispor taraftarları Devlet Hastanesi'ne sığındı, System.String[]

Denizlispor'un, Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı izlemeye giden Denizlisporlu taraftarlar, dönüşte araçları bozulunca yolda kaldı. Taraftarlar, soğuk havada üşümemek için Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığındı.


Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Takımlarını desteklemek için Trabzon'a giden Denizlisporlu taraftarlar, müsabakanın ardından dönüş yoluna geçti. Ancak yeşil-siyahlı futbolseverlerin aracı Giresun'da arızalandı. Şoför ve taraftarlar önce aracı iterek çalıştırmayı denedi ancak başarılı olamadılar. Araç şoförünün minibüsün tamir görmeden çalışamayacağını söylemesi üzerine taraftarlar, bir süre üstlerine battaniye sararak beklemeye başladı.


Sonrasında ise Denizlispor taraftarları, Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'ne sığınarak burada geceledi. Olayı sosyal medya hesaplarından duyuran taraftarların imdadına ise hayırseverler ve 'Yeşil Cephe' taraftar grubu yetişti. 20 taraftara otobüs bileti alınarak kente dönüşleri sağlandı. - DENİZLİ

Bulancak Devlet Hastanesi, Trabzonspor, Denizlispor, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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