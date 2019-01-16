Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Halk Otobüsü Yolcuların Çabasıyla Hareket Etti

Yolda Kalan Halk Otobüsü Yolcuların Çabasıyla Hareket Etti

47 dakika önce

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

Yolda Kalan Halk Otobüsü Yolcuların Çabasıyla Hareket Etti, System.String[]
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

Nevşehir'de yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte trafikte araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Nevşehir'de halk otobüsüne binerek işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, Atatürk Bulvarından bulunan durakta yolcuları indirdi. Yolcuları indirmesinin ardından yeniden hareket etmek isteyen halk otobüsü ise yollarda meydana gelen buzlanma dolayısıyla hareket edemedi. Bunu gören bazı yolcular, önce araçta bulunan paspasları otobüsün tekerleklerinin altına koydu. Daha sonra otobüsten inen bazı yolcular da otobüsü iterek gitmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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