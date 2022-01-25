Yolda kalan İETT otobüsünü otomobille bağlayıp çektiler - Son Dakika

Üsküdar'da yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yolda mahsur kalan İETT otobüsünün yardımına otomobil sürücüsü yetişti. İETT otobüsüne halat ile otomobilini bağlayan vatandaş, yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üsküdar'da Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü karla kaplanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Yolda kalan otobüsü gören bir sürücü ise ilginç bir çözüme imza attı. Otomobilini halat ile İETT otobüsüne bağlayan sürücü, karlı yolda kalan otobüsü çekti. Çevredeki diğer vatandaşlar da otobüsü ittirerek destek vermeye çalıştı. Otomobilin İETT otobüsünü halat ile çektiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Abdul Samet Kaya/ İHA)