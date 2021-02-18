Yolda kalan meyve sebze yüklü kamyoneti iş makinesiyle götürdüler - Son Dakika

Yolda kalan meyve sebze yüklü kamyoneti iş makinesiyle götürdüler
18.02.2021 15:00
Kahramanmaraş'ta yokuşta arızalan sebze ve meyve yüklü kamyonet, iş makinası ile manava götürüldü.
Kahramanmaraş'ta yokuşta arızalan sebze ve meyve yüklü kamyonet, iş makinası ile manava götürüldü.
Kahramanmaraş'ta sebze meyve halinde yüklenen kamyonet, Onikişubat İlçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda rampada çıkarken bir anda arıza yaparak yolda kaldı. Kamyonetin yardımına bölgeden geçen bir iş makinası yetişerek halatlar bağlandıktan kurtarma işlemine başlandı. O anları kamyonet şoför cep telefonu kamerasıyla kaydederken, "Biz bu yokuşları kolay çıkmadık, elbet bir gün bu yokuşların inişi de olacak" dedi.
Kamyonet gideceği markete kepçe yardımıyla ulaştırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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