Yolda kalan otomobili, polis müdürü itti - Son Dakika

TOKAT'ta yol ortasında otomobili bozulan vatandaşın imdadına Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ile bir polis memuru yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için otomobili, itekleyerek, yol kenarına çekti.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan Şevki Er'in kullandığı 60 AJ 090 plakalı otomobil arıza yaptı. Yolda kalan otomobil, trafikte aksamaya neden oldu. Otomobil sürücüsü Er'in yardımına denetim yapan Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ile bir polis memuru yetişti. Bozkurt ve polis memuru araç sahibi ile birlikte otomobili, iterek, yol kenarına çekti. Otomobil sürücüsü Şevki Er, Bozkurt ile beraberindeki polise teşekkür etti.

- Tokat