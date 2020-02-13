Yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına paletli ambulans yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına paletli ambulans yetişti - Son Dakika

Yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına paletli ambulans yetişti

6 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekipleri paletli ambulansla kurtarıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekipleri paletli ambulansla kurtarıldı.

Hamur ilçesinde köylerdeki hasta ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil Sağlık görevlileri, bir süre ilerledikten sonra yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Kara sağlanan ambulansı kurtarmak için görevlilerin çabası yetersiz kaldı. Bir süre sonra aynı güzergahtan başka köye hasta kurtarmak için giden paletli ambulanstaki ekipler, sağlık görevlilerinin yolda mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler, kara saplanan ambulansın önüne halat bağlayıp paletli ambulansla çekerek kurtardı.

Yolda kalan sağlık ekiplerinin imdadına paletli ambulans yetişti

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:37 Kaynak: AA
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