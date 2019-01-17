Yolda Kalan Sürücülere Çay ve Poğaça İkramı
1 saat önce
KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu.
KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu. Kayseri- Malatya
Karayolu'nda kalan sürücülere, Kızılay
ve AFAD
ekipleri, çay ile poğaça ikram etti.
Kayseri-Malatya Karayolu'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun 15'inci kilometresinde bazı araçlar kaydı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, Mimar Organize Sanayi Bölgesi
mevkiinde sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yolu açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalan sürücülere çay ile poğaça dağıttı.
Üniversite öğrencisi Murat Keskin
, memleketi Malatya'ya gitmek için yola çıktığını belirterek, "Malatya'ya gitmeye çalışıyorum ancak yollar kapalı. Yaklaşık dört saattir burada bekliyoruz. İnşallah yollar bir an önce açılır. Ekipler bizleri bu hava koşullarında yalnız bırakmadı" dedi.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:14 Kaynak: DHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)
Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı