Yolda Kalan Sürücülerin Yardımına İnegöl Belediyesi Koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda kalanların imdadına belediye ekipleri yetişti.



İnegöl'de dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini arttırarak akşam saatlerinde şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde Mezitler bölgesinde bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sebebiyle Bursa-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından trafik yeniden açıldı. Geceyi yol kenarında geçirmek zorunda kalan sürücülerin yardımına İnegöl Belediyesi ekiplere koştu. Yolda mahsur kalanlara erzak dağıtıldı.



TIR şoförlerinin geçişine izin verilmemesinin ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yolda kalan sürücülerin yardımına koştu. Hazırlanan kumanyalar zabıta tarafından bölgeye ulaştırılarak sürücülere dağıtıldı. Geceyi burada geçirmek zorunda kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi'nin bu hizmetine teşekkür etti. Yüze yakın kumanya dağıtılırken, ayrıca sürücülere su da dağıtıldı. - BURSA

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