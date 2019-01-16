Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Sürücünün Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti

Yolda Kalan Sürücünün Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti

2 saat önce

Erzurum'un İspir İlçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde aracı kara saplanan sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yolda Kalan Sürücünün Yardımına Jandarma Ekipleri Yetişti, System.String[]
Erzurum'un İspir İlçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde aracı kara saplanan sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Ahlatlı köyünde ikamet eden Arif Polat, kendisine ait 25 DA 711 plakalı otomobiliyle ilçeden köye dönerken aracı kara saplandı. Yolda mahsur kalan Polat'ın yardımına İspir İlçe Jandarma komutanlığı kepleri yetişti. Vatandaşı ve aracını kurtaran Jandarma ekipleri ekiplere teşekkür etti. Otomobilin halat yardımıyla kardan çıkarıldığını söyleyen Arif Polat, kötü hava şartlarında hiç kimsenin yalnız yola çıkmamasını istedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Ahatlı Mahallesi, İspir, Erzurum, Jandarma, Güncel
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