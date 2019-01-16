Yolda Kalan Sürücüye Kumanya Desteği

Yolda kalan sürücüye kumanya desteğiKIRŞEHİR - Kırşehir'i sabah saatlerinde etkisi altına alan şiddetli kar ve tipi nedeniyle ekipler yolda kalan sürücü ve çalışanlara kumanya dağıttı.

Yolda kalan sürücüye kumanya desteği



KIRŞEHİR - Kırşehir'i sabah saatlerinde etkisi altına alan şiddetli kar ve tipi nedeniyle ekipler yolda kalan sürücü ve çalışanlara kumanya dağıttı.

Kırşehir, sabah saatlerinden itibaren kara teslim oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan sürücü ve çalışanların zorluk yaşamaması için kumanya desteği yapmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "Kırşehir'de mevcut olan 252 köyden kapalı köy yolu yok. Ancak, tipiden dolayı yollar açıldıktan yarım saat sonra tekrar kapanıyor. Mucur ilçesi ve Irmak Bucağı olarak adlandırdığımız bölge de yollar kapalı. Mucur ilçesinde 6 İl Özel İdare ekibi yoğun bir çalışma sergiliyor. Görev başında olan ekiplerimiz yerinde kontrol edilerek sistemli şekilde yönlendiriliyor. Onlara kumanya dağıtımları yapıyoruz. Yollarda dinlenme aralarında sıkıntı ve zorluk olmaması için dağıtım ve kontroller düzenli olarak yapılıyor" dedi.

Yılmaz, vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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