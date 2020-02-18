Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu - Son Dakika

Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu

7 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Gevaş- Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş'ın çıkışındaki virajda kara saplanan bir otomobili fark eden 65 V 3456 plakalı minibüsün sürücüsü Hamit Hazar ve yanındakiler, yardım etmek için araçtan indi. Van'dan Tatvan istikametine giden 72 plakalı otomobil önce yardım için duran 30 plakalı bir otomobile, ardından da kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara çarptı. Aracın çarpması sonucu minibüs sürücüsü Hamit Hazar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan İlhan Avcı, Münir Avcı, Hüseyin Perde ve Yunus Ertosun ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Tatvan, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu
Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 01:02:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]