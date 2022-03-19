Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti - Son Dakika
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Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti

19.03.2022 01:35

Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti Kağıthane'de Bekçiler yolda kalan aracın lastiklerine zincir taktı Kağıthane'de akşam saatlerinde bastıran kar nedeniyle yolda kalan aracın lastiklerine Gece Kartalları olarak bilinen Bekçiler zincir taktı.

Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti

Kağıthane'de Bekçiler yolda kalan aracın lastiklerine zincir taktı

İSTANBUL - Kağıthane'de akşam saatlerinde bastıran kar nedeniyle yolda kalan aracın lastiklerine Gece Kartalları olarak bilinen Bekçiler zincir taktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sürücülerin kaza yapmasına, yokuşlardan çıkamamasına neden oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Bekçiler de yokuş aşağı kayan bir otomobilin zincirlerini taktı.

Bekçiden vatandaşa yardım eli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Gece Kartalları olarak Burcu Sokak üzerinde yaya ring görevimizi ifa ettiğimiz esnada 35 AOJ 449 plakalı aracın kar yağışı nedeniyle yokuştan aşağı kayarak indiğini görmemiz üzerine aracı yan yola çektirerek, lastiklerine zincirleme işlemini yapıp güvenli bir şekilde yola devam etmesi sağlanmıştır" yer verdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti
Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti
Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan vatandaşın imdadına Bekçiler yetişti - Son Dakika


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