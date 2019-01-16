Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Vatandaşlar Aileleri ile Görüntülü Konuşarak Haberleşti

Yolda Kalan Vatandaşlar Aileleri ile Görüntülü Konuşarak Haberleşti

2 saat önce

Yolda kalan vatandaşlar aileleri ile görüntülü konuşarak haberleştiKAYSERİ - Kayseri'de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, yolda kalan vatandaşlar görüntülü aradıkları ailelerine iyi olduklarını haber verdi.

Yolda kalan vatandaşlar aileleri ile görüntülü konuşarak haberleşti

KAYSERİ - Kayseri'de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, yolda kalan vatandaşlar görüntülü aradıkları ailelerine iyi olduklarını haber verdi.
Kayseri'de sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kahramanmaraş ve Malatya yolu trafiğe kapatıldı. Erzurum'dan Kahramanmaraş'a giden ancak yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Kayseri'de kalan bir vatandaş, ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak yolda kaldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kayseri-Kahramanmaraş yolunda kalan sürücülere polis, AFAD ve diğer yardım kuruluşları yiyecek ve içecek ikramında bulunarak yardım etmeye çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel
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