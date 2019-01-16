Yolda Kalan Vatandaşlar Aileleri ile Görüntülü Konuşarak Haberleşti

Yolda kalan vatandaşlar aileleri ile görüntülü konuşarak haberleştiKAYSERİ - Kayseri'de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, yolda kalan vatandaşlar görüntülü aradıkları ailelerine iyi olduklarını haber verdi.

Yolda kalan vatandaşlar aileleri ile görüntülü konuşarak haberleşti



KAYSERİ - Kayseri'de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, yolda kalan vatandaşlar görüntülü aradıkları ailelerine iyi olduklarını haber verdi.

Kayseri'de sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kahramanmaraş ve Malatya yolu trafiğe kapatıldı. Erzurum'dan Kahramanmaraş'a giden ancak yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Kayseri'de kalan bir vatandaş, ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak yolda kaldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda kalan sürücülere polis, AFAD ve diğer yardım kuruluşları yiyecek ve içecek ikramında bulunarak yardım etmeye çalışıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu

Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar

Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti