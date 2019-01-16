Son Dakika Haberleri: Yolda Kalan Vatandaşlar Spor Salonuna Getirildi

Yolda Kalan Vatandaşlar Spor Salonuna Getirildi

1 saat önce

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüslerindeki vatandaşlar, tedbir amaçlı spor salonuna getirilerek misafir edildi.

Yolda Kalan Vatandaşlar Spor Salonuna Getirildi, System.String[]
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüslerindeki vatandaşlar, tedbir amaçlı spor salonuna getirilerek misafir edildi.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, Kayseri- Malatya karayolunu trafiğe kapatarak, araçların geçişine izin vermedi.

Yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşlarda, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde Kadir Has Spor Salonu'na getirilerek misafir edildi. Burada vatandaşlara simit ve çay ikram edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Sabah saatlerinden itibaren yolların kapalı olduğu bilgisi bize ulaşmaya başladı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi afet koordinasyonu kapsamında gerekli tedbirleri aldı. Yolda kalan vatandaşlarımızı burada ağırlama kararı aldık. Isınma olarak burada uygun şartlar oluşturuldu. Batıdan gelerek Doğu'ya giden yolcu otobüslerinin geçiş güzergahı olduğu için Malatya yolu kapandı. 16 civarında yolda kalan aracımız var. 800 civarında da yolcumuz yolda kalmış durumdadır. Orada beklemelerindense burada ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolda kalan bir yolcu ise, "Dün saat 3 gibi yola çıktık. Halen yoldayız. İstanbul'dan Elazığ'a gidiyoruz. Yollar kapalıydı. İlk olarak Ankara'da yolda kaldık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Malatya, Kayseri, Güncel
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