Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada

27.01.2022 15:35

Son dakika gelişmesine göre Yolda kalan yolcular emniyete sığındı.

Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada

SİVAS Sivas'ta seyahat ettikleri yolcu otobüsü arızalanınca yolda kalan çok sayıda kişi Zara Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eskişehir'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsünün, Zara çevre yolunda yolcu indirdiği esnada arızalandı. Arazı giderilemeyince otobüste beklemek zorunda kalan yolcular üşümeye başladı. Durumun haber alınması üzerine yaklaşık 30 yolcu midibüs ve polis araçları ile ilçe emniyet müdürlüğü binasına taşınarak burada misafir edildi. Üşüyen yolculara burada sıcak ikramlarda bulunuldu. Arızanın giderilmesi ile yolcular memnuniyet içerisinde otobüslerine dönerek Van'a hareket etti.

Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada

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Eskişehir, Sivas, Van, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Yolda kalan yolcular emniyete sığındı... O anlar kamerada - Son Dakika


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