Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı - Son Dakika
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Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

25.03.2022 10:31
Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 3 metreye ulaştı. Kar yağışının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar ise kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Göleti'ne gitmek için yola çıktı. Güçlükle ilerleyen sürücüler, kar kalınlığının 1 buçuk metre olduğu bölgede mahsur kaldı. Cipler kara saplanınca sürücülerin yardımına Düzce Safari ve Off-Road Kulübü üyeleri yetişti. Karla kaplı bölgede mahsur kalan araçlar, üyeler tarafından kurtarıldı. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Düzce Safari ve Off-Road Kulübü üyeleri, her 4x4 aracın aracın karlı yolda ilerleyemeyeceğini, güzergahı bilen sürücülerin yola çıkması gerektiğini söyledi. - DÜZCE

Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı
Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı
Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı
Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

YORUMLAR
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Düzce'den kısa kısa Düzce'den kısa kısa Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar Off-Road tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı... Karla kapanan yolları Off-Road araçları ile açtılar

Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı - Son Dakika
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