Yolda kalanların imdadına Kızılay yetişti - Son Dakika

Yolda kalanların imdadına Kızılay yetişti

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen heyelanda yolda mahsur kalan onlarca sürücünün imdadına Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yetişti.

Hakkari- Van karayolunda meydana gelen heyelanda yolda mahsur kalan onlarca sürücünün imdadına Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yetişti. Hakkari- Van karayolu Yeni köprü mevkiinde yağışlarla birlikte heyelan meydana geldi. Yolda mahsur kalan 40 civarında tır sürücüsü Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesini arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki ekibi mahsur kalan tır sürücülerine ulaşarak iftar yemeği dağıttı. Mutlulukları gözlerinden okunan sürücüler Kızılay ekibine teşekkür ederek, hem Kızılay hem de devlet büyüklerine şükranlarını ilettiler. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi

Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak

Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim

Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı