Son Dakika Haberleri: Yolda Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Yolda Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

2 saat önce

Kars'ta, kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan bazı sürücüler ve vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Yolda Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti, System.String[]
Kars'ta, kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan bazı sürücüler ve vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayıp aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Tekneli ile Borluk köyü yollarında bazı araçlar yolda kaldı.

Karın yolu kapatması nedeniyle araçları ilerleyemediği için yollarda mahsur kalan sürücü ve yolcular için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yol açma çalışması sonucu araçların ilerlemesi sağlanarak sürücü ve yolcular kurtarıldı.

Kars- Digor kara yolunda da yoğun tipi ve buzlanma yüzünden bazı araçlar yoldan çıkarak devrildi.

Borluk köyü yolunda tipi yüzünden aracıyla yanındaki oğlu ile mahsur kalan Hakkı Tikicieri gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobiline zincir takmasına rağmen yolda ilerleyemediğini anlatarak, "Yaklaşık 3 saat burada kaldık, oğlum da yanımda şimdi ekipler geldi, çıktık gidiyoruz." dedi.

Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan da "Hiçbir köy şikayetçi değil, köy yollarımızı sürekli açıyorlar. İl Özel İdaresi ekipleri her zaman yollarda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Ekiplerin çalışmasına rağmen devam eden kar yağışı sebebiyle zaman zaman kapanan bazı yolların açık tutulması için iş makineleri desteğinde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Kars, Kar, Güncel
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