Yolda Kalanların İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti - Kars

Kars'ta, kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan bazı süİl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına yetişerek köy yollarını açıyor.

Kars'ta, kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan bazı sü



İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına yetişerek köy yollarını açıyor.



Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte etkili olan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Merkeze bağlı Tekneli ile Borluk köyü yollarında kalan sürücülerin imdadına Kars İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler tarafından açılan yollar tipi nedeniyle bazı alanlar tekrar kapandı. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlü çekerken bazıları ise mahsur kaldı.



Yolda kalan araçlar kurtaran ekipleri dikkatli olamaları konusunda da sürücüleri uyardı.



Kars-Digor Karayolunda da yoğun tipi etkili olurken bazı araçlar buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.



Yolda oğluyla mahsur kalan Hakkı Tikicieri de tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldıklarını kendi imkanlarıyla çıkamadıklarını ifade ederek, "Araba yolda kaldık çıkamadık, yaklaşık 3 saat burada kaldık, oğlum da yanımda şimdi ekipler geldi çıktık gidiyoruz." dedi.



Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolları açan ekiplere teşekkür ederek, "Şu anda hiç bir köy şikayetçi değil, köy yollarımızı sürekli açıyorlar. İl Özel İdaresi ekipleri her zaman yollarda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

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