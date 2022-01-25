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Yolda kalmamak için kış lastiği önemli - Son Dakika

Yolda kalmamak için kış lastiği önemli

25.01.2022 12:45
Yolda kalmamak için kış lastiği önemli

PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar.

PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır." dedi.

Şirkette yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özürün, yol ve sürüş güvenliği için bir dizi öneride bulundu. Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastiklerinin, kimyasal yapıları ve desenleri ile 7 dereceden soğuk koşulları ve kar için uygun olduklarını ifade eden Özürün, "Yaz lastiklerine oranla kar yüzeyinde çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlar. Yüzeyindeki kerf adı verilen ince lameller sayesinde karı kar ile tutarak üstün yol tutuşu ve karda aracın yola daha fazla tutunmasını sağlar. Bu da soğuk ve karlı havalarda yolda kolaylık ve daha fazla yol güvenliği demektir.

Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar." ifadelerini kullandı.

Kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını vurgulayan Özürün, "Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir Üç Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti lastiğin yan duvarında yer alır." açıklamasında bulundu.

Özürün, karlı yol koşullarında araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları aktardı:

"Karlı koşullarda araç kullanırken takip mesafesine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fren mesafelerinin uzayabileceğini ve her an beklenmedik bir durum olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bu açıdan, normal koşullardakinden daha uzak, güvenli bir takip mesafesi çok önemli. Karlı ve buzlu yol koşullarında araç kullanırken ani direksiyon, fren ve gaz hareketlerinden kaçınmamız gerekiyor. Bir kayma durumunda frene çok sert asılmak, kaymayı artıracaktır. Her zaman kontrollü ve düşük hızla, güvenli takip mesafesi ile seyredip, fren gerektiğinde küçük küçük dokunuşlarda kontrollü bir yavaşlama sağlayabiliriz. Kar ve buz, yol koşullarında dramatik değişimlere neden olur. Bu doğrultuda, her gün geçtiğimiz bir rampayı inip çıkarken bile ezbere hareket etmemek, yolun ve yoldaki araçların durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Kış şartlarında zor duruma düşen araç görüntülerine en çok rampalarda rastlarız. Aracın görüş mesafesini sağlamak için cam buğu çözücü, antifrizli silecek suyu olup olmadığını kontrol edin. Sürüş esnasında camdaki buğu veya silinemeyen cam önünüzü görmenize engel olarak kaza yapmanıza yol açabilir."

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Kimyasal, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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