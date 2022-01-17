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YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ - Son Dakika

YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ

17.01.2022 14:25

Antalya Gaziler Mahallesi'nde yolda kapatılmayan çukurlara çiçekli saksı protestosunun ardından Aksu ve Kepez belediyelerine ait ekipler, çukurları kapatmak için çalışma başlattı.

Antalya Gaziler Mahallesi'nde yolda kapatılmayan çukurlara çiçekli saksı protestosunun ardından Aksu ve Kepez belediyelerine ait ekipler, çukurları kapatmak için çalışma başlattı. Protestoculardan Kamyoncular ve Tırcılar Akdeniz Bölge Sorumlusu Antalya İl Başkanı Şuaip Demir, sürekli aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Daha önce iki belediyeyi aradım. Gelip çakıl döküp gittiler. Kalıcı bir çözüm uygulanmadığı için kaç kez arabanın makasını kırdım ve lastik parçaladım. Bir türlü kalıcı çözüm bulunmadı. Ben de yolu kullanan şoför arkadaşlarla çiçekli saksı koyduk. Haber olmasının ardından yolda bulunan çukurlar kapatıldı" diye konuştu.

YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ
YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ
YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ
YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ

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Protesto, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLDA KAPATILMAYAN ÇUKURLARA 'ÇİÇEKLİ SAKSI' İLE TEPKİ - Son Dakika
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